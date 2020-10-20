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İstanbul'da öfkeli baba dehşet saçtı: Kızıma yemek, su vermeyip işkence yapıyor

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta dini nikahlı eşi E.C.'ye (20) şiddet uyguladığı iddia edilen Nedim C. (19), genç kızın ailesinin evine kaçtığı için kapısının önüne gelerek pompalı tüfekle bir el ateş edip kaçtı. E.C.'nin babası Hakan C., kızının şiddet gördüğü için kaçtığını ve damadının kapının önüne gelerek ateş edip tehdit ettiğini söyledi.

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Olay dün 23.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.C.', imam nikahlı eşi Nedim C. tarafından şiddet gördüğü için aile evine geldi. Genç kızı evde göremeyen Nedim C., sokağa kamyonet ile gelerek E.C.'yi ailesinin evinden almaya çalıştı. Sokakta bağıran şüpheli, genç kızın dışarı çıkmaması üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle ailenin yaşadığı eve 1 el ateş etti. Ateş ettikten sonra silahlı saldırgan kaçarken, ateş sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tüfekten çıkan mermi evin duvarına isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Nedim C.'nin sokağa gelerek ateş ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 


"Odanın içinde işkence yapıyorlar"
Baba Hakan C., "Ben kızımı düğünle dernekle verdim. Dünürüm kızıma şiddet yapıyor devamlı. Kızım da eve geldi, bana geldi. Yemek, su vermiyorlar. Bir odanın içine kilitlemişler. Odanın içinde işkence yapıyorlar. Kızım işkence yapıldıktan sonra bir yolunu bulup kaçıp, buraya geliyor. Kızım bana geldikten sonra kızımı tehditle benim elimden almak istiyor. Onlar gelince, ben kızlarımı alıp odaya geçiyorum. Ondan sonra bunlar ateş etmeye başladı. Benim kızımın ölmesi mi gerekiyor 3 senedir kızıma, şiddet yaşatıyorlar. Kızım mecburen geldi. Benim bunlardan haberim olsaydı, ben kızımı orada bırakmazdım. Direk gelip şikayet ederdim" dedi.

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