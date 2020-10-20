Kocası tecavüz etti! Bebeğine yaptığı işkence yürek dağladı

Rusya'da 39 yaşındaki Yulia Zykova adlı bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı için ayrı yaşıyorlardı. Yulia'ya bir gün eşinin tecavüz etmesi sonucunda bir bebeği oldu. Kadın, tecavüz sonrası dünyaya gelen bebeğine işkenceler yaptığı ortaya çıktı.