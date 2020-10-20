Kocası tecavüz etti! Bebeğine yaptığı işkence yürek dağladı
RUSYA'da Yulia Zykova isimli kadın, ayrı yaşadığı kocasının kendisine tecavüzü sonucu dünyaya geldiğini iddia ettiği bebeğini yaptıkları kan dondurdu.
Rusya'da 39 yaşındaki Yulia Zykova adlı bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı için ayrı yaşıyorlardı. Yulia'ya bir gün eşinin tecavüz etmesi sonucunda bir bebeği oldu. Kadın, tecavüz sonrası dünyaya gelen bebeğine işkenceler yaptığı ortaya çıktı.
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Anne Yulia, kendisini başka bir kadın için terk eden kocasının tecavüzüne uğradığını bu nedenle bebeği istemediği için dolaba sakladığını söyledi. Be
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Annenin 13 yaşında büyük oğlu kendisinden gizli bir şekilde kardeşini beslemesine rağmen bebek bulunduğunda aşırı zayıf düştüğü için ağır hastalandı.
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Bebek şuan hastanenin yeni doğan yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
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