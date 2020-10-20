Selim Erdoğan kimdir aslen nereli Selim Erdoğan dizileri

Selim Erdoğan 3.5 yılın ardından cezaevinden çıktı ve yeniden hayatıyla merak konusu oldu. 48 yaşında olan Selim Erdoğan villasının bahçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir yetiştiren ve uyuşturucu kullanan Selim Erdoğan Allah bana ders verdi, her şeyimi yitirdim dedi. Peki kimdir Selim Erdoğan, eşi ve çocuğu kim?

Abone ol

Çiçek Taksi dizisinde Abuzer karakteri ile sevilen birçok dizi ve filmde rol alan Selim Erdoğan, 3.5 yılın ardından cezaevinden çıktı ne hayatına döndü. Evinin bahçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir yetiştiren ve aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapan Selim Erdoğan Allah bana ders verdi, her şeyim vardı ama şimdi hiçbir şeyim kalmadı kızım için çalışmak zorundayım dedi. Peki kimdir Selim Erdoğan kiminle evli, eşi kim?

Selim Erdoğan kimdir: Erdoğan, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitiminin ardından ilk kez 1996-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide Abuzer Edalı rolüyle ekrana geldi. 1996'da zengin kadrosu ve senaryosuyla hafızalara kazınan Eşkıya adlı sinema filminde rol almıştır.

Sonrasında 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Azad ve Yarım Elma, 2003'te Alacakaranlık dizilerinde rol aldı. Ardından Duvara Karşı adlı sinema filminde taksi şoförü olarak bir kez daha beyaz perdede yer alan Selim Erdoğan, 2003'te Vizontele Tuuba'da da bulundu.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

1996-2003 Çiçek Taksi

1996 Eşkıya Polis

1999 Dilber

1999 Fasulye

2001 Tatlı Hayat

2002 Azad

2002 Yarım Elma

2003 Alacakaranlık

2003 Duvara Karşı Taksi

2003 Vizontele Tuuba

2004 Dayı

2005 Canın Sağolsun

2006 Cemile

2006 Hayatımın Kadınısın

2006 Hokkabaz

2006 Rüya Gibi

2007 Kader

2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu

2008 Aşkım Aşkım

2008 Hemşire Meri

2008 Muro

2008 Sıfır Noktası

2009 Güldünya

2009 Kahve Bahane

2009 Umut

2009-2010 Arka Sokaklar

2010 Adanalı

2011 İffet

2012 Sıkıysa Yakala

2013 Ammar: Cin Tarikatı

2013 Benimle Oynar mısın?

2013 Görüş Günü Kadınları

2013 Kedi Özledi

2014 Ulan İstanbul

2015 Bir Sevda İşi

2015 Eve Dönüş

2015 Son Takla

2015 Öyle ya da Böyle

2016 Hanım Köylü

2016 İçerde

2017 Meryem