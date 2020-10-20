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Gizli bölme şaşkına çevirdi Konya'da kumar oynatılması için açılmış

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, bir iş yerine kumar oynatılmak için gizli bölme açılarak alan oluşturulduğu ortaya çıktı. Operasyonda toplam 111 kişiye cezai işlem uygulandı.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 4 gazinonun açık olduğunu saptadı. Bunun üzerine 4 iş yerine operasyon yapan polis, 111 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirleyip, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Polis, bir iş yerinde ise geçiş için duvarı kırıp, gizli bölme açılarak kumar oynatılan alan oluşturulduğunu belirledi. İş yeri sahibi R.K.'ye, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yasal işlem başlatıldı. 

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