Karabük’te 120 günde koronavirüsten 30 kişi hayatını kaybetti

Karabük’te son 120 gün içinde korona virüsten dolayı ölenlerin sayısı 30’a yükseldi. 17 Mart’tan bu yana görülen korona virüs vak'aları sonucu kent genelinde ölenlerin sayısı ise 46’ya ulaştı.

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Karabük merkeze bağlı Belen Mahallesi eski muhtarı Mustafa Yazıcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüsten dolayı 16 gündür tedavi gören Mustafa Yazıcı (75), yaşamını yitirdi.

Mustafa Yazıcı’nın cenazesi kılınacak olan öğle namazın ardından Belen mezarlığına defnedildi. Böylece kentte koronavirüsten son 3 ayda ölenlerin sayısı 30 olurken, bugüne kadar virüsten dolayı ise 46 kişi hayatını kaybetti.

Kentte Covid-19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı ise 4 bin 600’ü geçti.