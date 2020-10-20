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Kars'ta köylüler arasında silahlı ve sopalı kavga! 9 kişi yaralandı

 KARS'ta köylüler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Polis hastane önleri ve kavganın yaşandığı caddede güvenlik önlemi aldı. 

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Kent merkezinde dün karşılaşan Çakmak ve Yücelen köyü sakinleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. 

Yusuf Paşa Mahallesi Aşık Murat Çobanoğlu Caddesi'nde bugün karşılaşan taraflar arasında yeniden başlayan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada bazıları silahla bazıları da sopa darbeleriyle olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6'sı Harakani Devlet Hastanesi, 3'ü ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. 

Polis hastane önleri ve kavganın yaşandığı caddede güvenlik önlemi aldı. 

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