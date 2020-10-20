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Ekrem İmamoğlu 'gençlere mesaj olsun' deyip talimat vermişti! İsmi değiştiriliyor

Demirören Haber Ajansı

İSTİKLAL Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar'ın adı, olayın gerçekleştiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verilecek. Hazırlanan tabelanın önümüzdeki günlerde durağa asılacağı öğrenildi.

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Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İTÜ'lü genç Ayar'ın adı olayın meydana geldiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verilecek.

'Halit Ayar Durağı' olarak değiştirilecek olan durak tabelasına "Bu durak 7 Eylül 2019 günü sabaha karşı gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden İTÜ mezunu 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'a ithaf edilmiştir" yazıldığı görüldü. Tabelanın ilerleyen günlerde asılacağı öğrenildi.


Talimat vermişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl Ayar’ın annesi Hanife, babası Mehmet, kız kardeşi Melike ve olay anında yanında olan arkadaşı Sinan Nalçacı ile cinayetin işlendiği durakta bir araya gelmişti. İmamoğlu kendisine eşlik eden yardımcılarına, “Simgesel bir çalışmayla Halit’in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur” şeklinde talimat vermişti. 

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