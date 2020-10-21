Zonguldak'ta hobisini işe çevirdi 48 kadına gelir sağladı!

Çok mutlu oluyorum: İnsanların burayı gördüklerinde hayran kaldıklarını belirten Yılmaz " Ev hanımlarımız evde çalışarak hem maddi hem manevi evlerine ek gelir sağlıyorlar. Psikolojik olarak da çok rahatladıklarını söylüyorlar. Böyle işleri her ev hanımı evinde yapabilir. Hep birlikte aile olduk ve ailece bu işi yapıyoruz. Kadınlar güçlüdür. Kadınlarımız gerçekten çok becerikli. Buraya geldiklerinde hayran kalıyorum. Az da olsa bir şey kazandırdığımda çok mutlu oluyorum. " diye ifade etti.