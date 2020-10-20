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Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, cenaze namazında yan yana saf tuttu.

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Üç yıldır kanser tedavisi gören Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun önceki gün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Coşkun, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP’li Muharrem İnce, Coşkun’un okurları ve meslektaşları katıldı.

Kılıçdaroğlu ve İnce yan yana

Medyadan ve siyasetten birçok ismin katıldığı Bekir Coşkun'un cenaze namazına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de katıldı.

İnce ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü.

Memleketi Şanlıurfa'ya defnedilecek

Bekir Coşkun'un cenazesi Şanlıurfa'nın Tülmen ilçesine defnedilecek.

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