BIST 1.207
DOLAR 7,91
EURO 9,34
ALTIN 483,55
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Jose Sosa Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Jose Sosa sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sosa'nın 25 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.

Abone ol

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanmıştı. 26. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynayan Arjantinli yıldız sakatlık geçirmiş ve değişiklik istemiş ve kenara alınarak Mert Hakan oyuna dahil olmuştu.

Göztepe maçında teknik heyete değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Sosa'nın şu an herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Ayak serçe parmağında kırık durumu yaşayan yıldız oyuncunun Trabzonspor derbisinde forma giyeceği de gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te eve dönen adam yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri için çağrı
Son dakika İsrail ve BAE vizesiz seyahat konusunda anlaştı Netanyahu duyurdu
Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı: Birkaç gün içinde...
İstanbul'da öfkeli baba dehşet saçtı: Kızıma yemek, su vermeyip işkence yapıyor
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Gizli bölme şaşkına çevirdi Konya'da kumar oynatılması için açılmış
Karabük’te 120 günde koronavirüsten 30 kişi hayatını kaybetti
Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 93 ev karantinaya alındı
AYM’den ‘öğrenciye tokat’ davasında karar masumiyet karinesi ihlal edildi dedi
Bolu haritalı hava durumu meteoroloji saatlik yeni veriler
Yorumlar