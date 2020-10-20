Fenerbahçe'de Jose Sosa Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Jose Sosa sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sosa'nın 25 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.

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Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanmıştı. 26. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynayan Arjantinli yıldız sakatlık geçirmiş ve değişiklik istemiş ve kenara alınarak Mert Hakan oyuna dahil olmuştu.

Göztepe maçında teknik heyete değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Sosa'nın şu an herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Ayak serçe parmağında kırık durumu yaşayan yıldız oyuncunun Trabzonspor derbisinde forma giyeceği de gelen bilgiler arasında.