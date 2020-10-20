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Gaziantep'te eve dönen adam yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te, sağlık personeli Ökkeş Fakıoğlu'nun (38) ev almak için biriktirdiği toplam 110 bin TL değerindeki altın ve para, evine giren hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı.

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Mimar Sinan  Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında yaşayan sağlık çalışanı Ökkeş Fakıoğlu, düğününde takılan altınlar ile biriktirdiği parayı yatak odasındaki dolaba sakladı. Ancak 

Fakıoğlu'nun, eşi ve 2 çocuğuyla misafirliği gittiği geçen çarşamba günü, kirada yaşadığı eve hırsız girdi. 110 bin TL değerindeki altın ve paranın çalındığını fark eden Ökkeş Fakıoğlu, polisi aradı.


"Şu an bu isteğimiz hayal oldu"
Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Yıllardır ev alıp, kiradan kurtulmak için para biriktirdiğini söyleyen Ökkeş Fakıoğlu, "Ailece misafirliğe gittik. Giriş katta oturan annem, babam evdeydi. Akşam geldiğimizde hırsızlığı fark ettik. Altınlarımız ile paralarımızı aldıkları gibi çocukların kumbarasındaki parayı bile çalmışlar. Ev almak için yıllardır birikim yapıyordum. Şu an bu isteğimiz hayal oldu. Hayalimiz olan evi almak için yaptığımız birikimi çalanların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

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