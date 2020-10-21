Rezalet ifşa oldu genç kızları ilişki kölesi yapmak için ada satın aldılar!
AMERİKA'da özel Karayipler adasında mağdur edilen yüzlerce kızın olduğu sapıklık zinciri ortaya çıktı.
Dünya nefesini tutmuş bu kararın açıklanmasını bekliyordu. Sosyetik isimlerin, zengin iş adamlarının ve hatta şimdiki Amerikan Başkanı'nın bile adının karıştığı skandalların kağıda döküldü 418 sayfalık ifade ortaya saçılacak.
127
Federal temyiz mahkemesi, bugün Ghislaine Maxwell'in cinsel hayatı hakkında sorgulandığı 418 sayfalık ifadenin kamuoyuna açıklanması gerektiğime karar verdi.
227
New York'taki İkinci Devre Temyiz Mahkemesi, bir dönem İngiliz sosyetesinin önemli isimleri arasında gösterilen Maxwell'in, serbest bırakılmasına karşı argümanının 'değersiz' olduğuna karar verdi.
327
Üç yargıçtan oluşan heyet, alt mahkemenin kararını verirken 'doğru yasal çerçeveyi uyguladığını' söyledi.
427