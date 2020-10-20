Walking dead 10. sezon netflix ne zaman yayınlanacak

Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Walking Dead 10. sezonu 6 Ekim Salı günü Netflix'te yayınlanmaya başlamıştı. Fakat sevilen dizi 1 gün sonra Netflix'ten kaldırıldı. Birçok kişi de Walking Dead neden yok, neden kaldırıldı sorusunun yanıtını araştırdı. Netflix bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Walking Dead 10. sezon yeni bölümleri ile 6. Ekim salı günü yayınlanmaya başlamıştı. Sabırsızlıkla bu günü bekleyen dizinin hayranları Walking Dead'in yayından kaldırılmasıyla şok oldu. Bir anda dizinin 10. sezonun yayından kaldırılması tepki çekti ve Netflix'e binlerce eleştiri yorumu yapıldı. Peki Walking Dead 10. sezon neden kaldırıldı, ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead neden kaldırıldı:

Netflix'ten konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

The Walking Dead konusu nedir:

The Walking Dead (Türkçe: Yürüyen Ölüler),Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur "aylaklar"ın egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı[2] Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır.

Grimes, bulunduğu hastahaneden ayrılarak, ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca, bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş ve kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek, kendi grubunu oluşturur.

The Walking Dead'in prömiyeri 31 Ekim 2010 tarihinde Amerikan televizyon kanalı AMC'de gerçekleşmiştir. 2010'un Kasım ayının ilk haftasında Fox International Channels'da uluslararası gösterimi yapılmasının ardından aldığı olumlu eleştirilerin ışığında AMC, 16 Ekim 2011'de başlayan ve on üç bölümden oluşan ikinci sezonun çekilmesini istemiştir.

İkinci sezonun iki bölümü yayınlanmışken, AMC, dizinin üçüncü sezonunun çekileceğini ve 14 Ekim 2012'de üçüncü sezonun başlayacağını duyurmuştur. 21 Aralık 2012 tarihinde ise AMC, dizinin dördüncü sezonda devam edeceğini açıklamıştır. 11 Ekim 2015'te 6. sezonun çıkacağı kesinleşmiştir ve ardından 7 ve 8. sezon gelmektedir. Şu an da 9. sezon devam etmektedir.

Dizi, gösterimi süresince düzenli olarak olumlu eleştiriler almış ve En İyi Televizyon Dizisi dalında bir Altın Küre ile bir Writers Guild of America ödülüne aday gösterilmiştir.

Dizi, ayrıca, bir kablo televizyon kanalı dizisi olarak çeşitli rekorlar kırarak güçlü bir Nielsen reytingi elde etmiş ve üçüncü sezonun prömiyeri 10.9 milyon kişi tarafından seyredilerek, tarihteki en çok izlenen kablo drama dizisi olmayı başarmıştır.

Dizinin öncesinde yaşanmış olayları ve zombi kıyametinin nasıl gerçekleştiğini konu alan bir yan dizi, Fear The Walking Dead, Ağustos 2015'te yayına başlamıştır.