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'S-400'ler getirilirse özür dileyeceğim' diyen Can Ataklı'dan yeni şart: Önce aktif edilsin

Katıldığı bir televizyon programında “Türkiye S-400’leri getiremez, getirirse özür dilerim” açıklaması yapan Can Ataklı, Sinop’ta gerçekleştirilen testlerin ardından şimdi de “S-400’ler aktif edilirse özür dileyeceğim” dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400’ler, 6 ve 7 Ekim’de Sinop’ta test edilmişti. Başarıyla gerçekleştirilen testlerin ardından, “Türkiye S-400 alamaz”, “Alsa da kullanamaz” şeklinde ifadeler kullanan isimlerin açıklamaları gündeme geldi.

'Getiremezler' demişti

Gazeteci Can Ataklı da katıldığı bir televizyon programında “Dediler ki S-400’ler mutlaka geliyor. Hala aynı kanıdayım abi, getir diyorum hadi. Diyorsunuz ki, ‘Getirirse ne olacak?’ Tamam özür dileyeceğim buradan. Getiremez” şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Korkusuz Gazetesi’ndeki köşesinde kendisine hatırlatılan bu sözlere yönelik bir yazı yayımlayan Ataklı, S-400’ler aktif hale getirildiğinde özür dileyeceğini açıkladı. Ataklı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ben de başından beri ‘S-400’lerin alınsa bile asla aktif hale getirilmeyeceğini’ söyleyenlerdenim. Bir TV konuşmamda, “Tamam getirip kursunlar, o zaman ben de özür dilerim” demiştim. Hemen yazayım; S-400’ler gerçekten aktif hale getirilsin özür dilemekten hiç yüksünmem. Özür dilemek ayıp bir şey değildir.”

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülenmişti

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.

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