S-400'ler Sinop'ta test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara'ya dönüşe geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun’dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı. Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'ler, Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıktı.