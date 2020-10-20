Ünlü sunucu Buket Aydın böyle duyurdu: Mekanın sahibi geri geliyor

"Daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı." açıklaması yapan sunucu Buket Aydın, "Mekanın sahibi geri geliyor" ifadesini kullandı.

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Buket Aydın, meslektaşlarının "Ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Snob Magazin'in aktardığına göre, Buket Aydın ilk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulundu.

"Mekanın sahibi geri geliyor"

Aydın, şunları kaydetti: Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı. Mekanın sahibi geri geliyor.