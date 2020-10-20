BIST 1.207
DOLAR 7,91
EURO 9,34
ALTIN 483,55
HABER /  YEREL

Mansur Yavaş duyurdu! Cumhuriyet döneminin ilki yeniden açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet döneminin ilk barajı olarak bilinen Çubuk 1 Barajı’nın yeniden hayata geçirilmesi için harekete geçti. Barajda devam eden çalışmaları inceleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, barajın 29 Ekim’de açılacağını bildirdi.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi simgelerini yeniden ayağa kaldırıp gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanıma kapalı halde bulunan Çubuk 1 Barajı’nın açılış için gün sayıldığı öğrenildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, devam eden çalışmaları takip etmek için Çubuk 1 Barajı’nda incelemelerde bulundu. Çubuk 1 Barajı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkentlilerle yeniden buluşturulacağı bildirildi.

Canlı yayınlanacak
Cumhuriyet döneminin ilk barajı olarak bilinen Çubuk 1 Barajı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacak. Açılış, pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek.

Tepeden tırnağa yenilendi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve ANFA koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Çubuk 1 Barajı çevre düzenlemesinden Atatürk Köşkü’ne kadar tepeden tırnağa yenilendi. Atatürk tarafından kullanılan Atatürk Köşkü’nde yapılan tadilat çalışmaları tamamlanırken, köşkte o döneme ait tarihi nitelikte resimler sergilenerek yurttaşların ziyaretine açılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Zonguldak'ta hobisini işe çevirdi 48 kadına gelir sağladı! Görenler hayran kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Müslümanlarla hesaplaşma derdinde
Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu
Gaziantep'te eve dönen adam yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri için çağrı
Son dakika İsrail ve BAE vizesiz seyahat konusunda anlaştı Netanyahu duyurdu
Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı: Birkaç gün içinde...
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta öldürdüğü komşusunun cenazesine katıldı! Cezası belli oldu
'S-400'ler getirilirse özür dileyeceğim' diyen Can Ataklı'dan yeni şart: Önce aktif edilsin
Saltuk Buğra Kavuncu kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu! 4 zanlı yakalandı
Sergen Yalçın'dan sağlık heyetine talimat: Ghezzal’ı yetiştirin
Antalya hava durumu 15 günlük meteoroloji son veriler
Yorumlar 1 yorum