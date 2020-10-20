Mansur Yavaş duyurdu! Cumhuriyet döneminin ilki yeniden açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet döneminin ilk barajı olarak bilinen Çubuk 1 Barajı’nın yeniden hayata geçirilmesi için harekete geçti. Barajda devam eden çalışmaları inceleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, barajın 29 Ekim’de açılacağını bildirdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi simgelerini yeniden ayağa kaldırıp gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanıma kapalı halde bulunan Çubuk 1 Barajı’nın açılış için gün sayıldığı öğrenildi.



ABB Başkanı Mansur Yavaş, devam eden çalışmaları takip etmek için Çubuk 1 Barajı’nda incelemelerde bulundu. Çubuk 1 Barajı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkentlilerle yeniden buluşturulacağı bildirildi.



Canlı yayınlanacak

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olarak bilinen Çubuk 1 Barajı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacak. Açılış, pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek.



Tepeden tırnağa yenilendi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve ANFA koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Çubuk 1 Barajı çevre düzenlemesinden Atatürk Köşkü’ne kadar tepeden tırnağa yenilendi. Atatürk tarafından kullanılan Atatürk Köşkü’nde yapılan tadilat çalışmaları tamamlanırken, köşkte o döneme ait tarihi nitelikte resimler sergilenerek yurttaşların ziyaretine açılacak.