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Bolu'da tavuk dönerden çıkan şey görenleri şok etti

İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin en büyük beyaz et firmalarından birisinin sattığı tavuk dönerinden yolunmamış tavuk tüyü çıktı. Tüketici karşılaştıkları manzarayı sikayetvar.com sitesinde paylaştı.

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Bolu’da faaliyet yürüten ve Türkiye’nin en büyük beyaz et firmalarından birisinin paketler halinde sattığı tavuk dönerinden yolunmamış tavuk tüyü çıktı. Tavuk döneri paketini açtıktan sonra et üzerindeki tüylerle karşılaşan tüketiciler gözlerine inanamadı.

Tüylü tavuk etinin fotoğrafını çeken tüketici sikayetvar.com sitesinde yaşanılanları “1 yıla yakın bir süredir Erpiliç tavuk döner tüketiyoruz. Bu seferkinde dikkatimi çeken şey aşağıda fotoğrafta görülen yolunmamış tavuk tüyleri oldu. Bundan sonra maalesef geriye kalan kısmı tüketemedim. Tüy kökleri o kadar kalındı ki midem bulandı. Midesi hassas bir insan olarak sabah kahvaltısını yapamadım. Bir süre tavuk döner yiyebileceğimi zannetmiyorum.” şeklinde anlattı.


"Bu ürünü çocuklarıma nasıl yedireyim?"
Yine aynı firmayla ilgili başka bir tüketicinin aldığını bütün tavuktan da yolunmamış tüy çıktı. Gerekli belgelerle şikayetçi olacağını ifade eden tüketici, "Almış olduğumuz ürünü eve gelince açtıktan sonra büyük bir şaşkınlık içerisinde tavuğun tüylerinin üzerinde olduğunu gördük. Pandemi dönemimde sağlık, hijyen, temizlik korkusu ile yaşarken, ben bu ürünü çocuklarıma nasıl yedireyim? En kısa zamanda gerekli yerlere elimde belgelerimle gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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