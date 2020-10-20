Türkiye dijital bankacılıkta şampiyonlar arasında

Deloitte’un, Dijital Bankacılık Olgunluğu 2020 araştırmasında Türkiye, mobil ve internet bankacılığı alanında dijital şampiyonlar arasında yer aldı.

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Deloitte yaptığı açıklamada, dijital bireysel bankacılık kanallarının kapsamlı küresel değerlendirilmesinin yapıldığı "Dijital Bankacılık Olgunluğu 2020" araştırma sonuçlarını duyurdu.

Deloitte’un, 39 ülkeden 318 global bankanın incelendiği ve bankacılık liderlerinin dijitalleşme yarışını kazanmak için gerçekleştirdiği faaliyetlere odaklanan Dijital Bankacılık Olgunluğu 2020 araştırmasında Türkiye, mobil ve internet bankacılığı fonksiyonlarında sunmuş olduğu hizmetlerin çeşitliliği ve ulaşılabilirliği sonucu elde ettiği olduğu skor ile dijital şampiyonlar arasında yer aldı.

Koronavirüs salgını, bankacılık ve hızlı değişim gösteren dijital kanalların gelişimini de etkiledi. Dünya genelinde bankaların yüzde 60’ı şube çalışma saatlerini ya kısalttı ya da şubeleri tümüyle kapalı tutmayı tercih etti. Ancak hem kendilerine rekabet avantajı sağlamak hem de dijital dönüşümde öncü olmak isteyen bankalar, yüzde 34 hesap açma, yüzde 23 uzaktan tanımlama ve doğrulama, ve yüzde 18 temassız ödeme yöntemleri gibi tamamen dijital süreçlere entegre oldu veya yeni başka dijital yöntemler kullanmaya başladı.

'Alınması gereken aksiyonlar olduğunu gözlemliyoruz'

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Hizmetler Endüstrisi Lideri Yaman Polat araştırmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Türk bankaları araştırma sonucunda dijital şampiyonlar arasında yer almış olsa da açık bankacılık konusunda alınması gereken aksiyonlar olduğunu gözlemliyoruz. Pandemi süreci gibi zorlayıcı ve beklenmedik koşullara hızlı adapte olabilmek bankaların müşterileri karşısında konumlandırılmaları için her zaman belirleyici olacak."