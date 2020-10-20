Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Kuzey Amerika'yı koronavirüsle mücadelesinde yanlış bir tablo ortaya koydukları konusunda uyardı. DSÖ, iki bölgenin de salgınla mücadelede Asya ülkelerini örnek almasını istedi.

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The Independent'ta yer alan habere göre, Avrupa'da geçen hafta Covid-19 kaynaklı 8 bin 500 ölüm yaşandı ve DSÖ Acil Durum Uzmanı Mike Ryan, Avrupa'nın vakalarda yüzde 50'lik bir artış yaşadığını söyledi. ABD'de ise aynı dönemde günde ortalama 59 bin vaka tespit edildi.

Asya ülkelerini örnek gösterdi



Öte yandan; Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan'ın pandemide ikinci dalgayı kontrol altına almakta daha başarılı olduğu, hızlı bir temas takip sistemi uyguladıkları belirtildi.

Vakalar azalmaya başladığında test merkezlerinin sayısını azaltmadılar, testi artırdılar. Klinik kapasiteyi de artırdılar.

DSÖ yetkilisi Ryan, Asya ülkelerinde vatandaşların hükûmetin salgınla mücadele adımlarına güveninin daha yüksek olduğunu söyledi. Ryan, Asya ülkeleriyle ilgili olarak, “Vakalar azalmaya başladığında test merkezlerinin sayısını azaltmadılar, testi artırdılar. Klinik kapasiteyi de artırdılar" dedi.