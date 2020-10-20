İzmir'de baskında ele geçirildi! Binlerce yıllık olduğu ortaya çıktı

İZMİR’in Aliağa ilçesindeki depoya düzenlenen baskında, yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik testi (amfora) ele geçirildi.

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Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 1 kişinin internet üzerinden antik testi satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Tarihi eseri satmayı planlayan kişinin H.G. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheli bir depoda arama yaptı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen, 70- 75 santimetre uzunluğunda olan ve alt kısmında deniz kabuğu parçaları olan antik testi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, elde edilen tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.