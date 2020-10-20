Altın hesabı olanlar dikkat! BDDK milyem değerlerini belirledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları için taslak metinle milyem değerleri belirledi.

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BDDK; bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.

Yönetmelik taslağı yayımlandı

BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.

Milyem değerleri üzerinden değerleyecekler

Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerleyecekler.