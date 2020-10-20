Bekir Çoşkun'un oğlu Tolga Çoşkun yaşı kaç kiminle evli?

Sözcü Gazetesi yazarlarından olan Bekir Çoşkun bugün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Bekir Çoşkun'un ölümünün ardından oğlu Tolga Çoşkun merak konusu oldu. Peki Tolga Çoşkun kimdir, hangi filmlerde rol aldı, kiminle evli?

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Gazeteci Bekir Çoşkun bugün son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşında vefat eden gazeteci akciğer kanseri ile savaş veriyordu. Bekir Çoşkun'un ölümünün ardından ailesi ve özel hayatı merak konusu oldu. Andree Çoşkun ile evli olan Bekir Çoşkun oyunculuk yapan oğlu Tolga Çoşkun eski Emniyet Müdürü İbrahim Çoban’ın kızı Burcu Çoban ile evlidir. İşte Tolga Çoşkun hakkında merak edilenler...

Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun’un oğlu Tolga Coşkun ile eski Emniyet Müdürü İbrahim Çoban’ın kızı Burcu Çoban, 2014 yılında Kuşadası’nda dünya evine girdi.

2006 yılından beri İstanbul Ş.T oyuncularındandır. Gazeteci yazar Bekir Coşkun'un oğludur. Vatanım Sensin dizisindeki "Haydar" karakterini canlandıran Tolga Coşkundur.

Rol aldığı Film..Niyazi Dört Nala (Ferruh) 2015, Deliha (Boyacı) 2014, Galip Derviş 2013, Vavien (Hüseyin) 2009 Dizi.. Vatanım Sensin, Yabancı Damat, Avrupa Yakası , Fatmagül'ün Suçu Ne?, Alev Alev , Galip Derviş ..Tiyatro..Lüküs Hayat, Keşanlı Ali Destanı, Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz, Leyla ile Mecnun,