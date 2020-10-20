BIST 1.205
DOLAR 7,90
EURO 9,33
ALTIN 483,76
HABER /  GÜNCEL

Bekir Çoşkun'un oğlu Tolga Çoşkun yaşı kaç kiminle evli?

Sözcü Gazetesi yazarlarından olan Bekir Çoşkun bugün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Bekir Çoşkun'un ölümünün ardından oğlu Tolga Çoşkun merak konusu oldu. Peki Tolga Çoşkun kimdir, hangi filmlerde rol aldı, kiminle evli?

Abone ol

Gazeteci Bekir Çoşkun bugün son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşında vefat eden gazeteci akciğer kanseri ile savaş veriyordu. Bekir Çoşkun'un ölümünün ardından ailesi ve özel hayatı merak konusu oldu. Andree Çoşkun ile evli olan Bekir Çoşkun oyunculuk yapan oğlu Tolga Çoşkun eski Emniyet Müdürü İbrahim Çoban’ın kızı Burcu Çoban ile evlidir. İşte Tolga Çoşkun hakkında merak edilenler...

Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun’un oğlu Tolga Coşkun ile eski Emniyet Müdürü İbrahim Çoban’ın kızı Burcu Çoban, 2014 yılında Kuşadası’nda dünya evine girdi.

2006 yılından beri İstanbul Ş.T oyuncularındandır. Gazeteci yazar Bekir Coşkun'un oğludur. Vatanım Sensin dizisindeki "Haydar" karakterini canlandıran Tolga Coşkundur. 

Rol aldığı Film..Niyazi Dört Nala (Ferruh) 2015, Deliha (Boyacı) 2014,  Galip Derviş 2013,  Vavien (Hüseyin) 2009 Dizi.. Vatanım Sensin, Yabancı Damat, Avrupa Yakası , Fatmagül'ün Suçu Ne?, Alev Alev , Galip Derviş ..Tiyatro..Lüküs Hayat, Keşanlı Ali Destanı, Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz, Leyla ile Mecnun,

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan askıda ekmek projesi tepkisi
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Nadira’nın sorulmamış hesabı bu ülkenin boynunda
Azerbaycan 4 yerleşim yerini daha Ermenistan'dan kurtardı
Lavabo açarken kullandığı ürün patladı 1,5 milyon lira tazminat talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Müslümanlarla hesaplaşma derdinde
Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu
ÖNCEKİ HABERLER
Dünyada ilk! 21 Ekim'de Türkiye'de faaliyete geçiyor
Altın hesabı olanlar dikkat! BDDK milyem değerlerini belirledi
Beşiktaş'a Kevin N'Koudou'dan bir kötü haber daha
Masumlar Apartmanı kitabı özeti Masumlar Apartmanı yazarı kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye tebrik
Hava durumu Bolu sağanak bastırdı saatlik son rapor geldi
Yorumlar