Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak CSKA Sofya - CFR Cluj karşılaşmasını yönetecek.Abone ol
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Bulgaristan'ın CSKA Sofya ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında 22 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.
Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Vasil Levski Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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