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Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana saf tuttu! CHP Genel Merkezi'nden Muharrem İnce'ye sansür

Hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu. Fakat CHP Genel Merkezi tarafından medyaya servis edilen fotoğrafta Muharrem İnce'nin sansürlendiği ortaya çıktı.

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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un kılınan cenaze namazına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de katıldı. CHP Genel Merkezi Basın Bürosu, medyaya Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin fotoğrafını sansürleyerek gönderdi. 

Bekir Coşkun'un cenazesine katılan İnce ve Kılıçdaroğlu fotoğrafta görüldüğü üzere yan yana saf tuttu.

Chp Genel Merkezi Basın Bürosu ise medyaya İnce'nin kareden çıkarılmış fotoğrafı servis etti.

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