BIST 1.209
DOLAR 7,88
EURO 9,32
ALTIN 481,86
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Muhtar domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy (60), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Ramazan Çalışkan’ı (63) kazara av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay, köye 2 kilometre mesafedeki Küçük İkizcetepe mevkisinde meydana geldi. Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy, sabah saatlerinde arkadaşı Ramazan Çalışkan ile birlikte domuz avına çıktı.

Gürsoy, püren bitkilerinin arasında ses duydu ve domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Ancak, yanına gittiğinde ateş ettiği kişinin arkadaşı Ramazan Çalışkan olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhtar Ömer Gürsoy gözaltına alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana saf tuttu! CHP Genel Merkezi'nden Muharrem İnce'ye sansür
Yunanistan S-300'ün testine hazırlanıyor NATO'den çıt yok
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan askıda ekmek projesi tepkisi
Azerbaycan 4 yerleşim yerini daha Ermenistan'dan kurtardı
Lavabo açarken kullandığı ürün patladı 1,5 milyon lira tazminat talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Müslümanlarla hesaplaşma derdinde
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli’de PKK/YPG’nin Suriye’de görev yapan sözde komutanı yakalandı
Tolga Çoşkun annesi kimdir hangi filmlerde rol aldı?
Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Zonguldak'ta arkadaşını küfredince vahşice boğazını keserek öldürdü! Aldığı ceza belli oldu
Rusya'dan Sputnik V koronavirüs aşısı açıklaması: Türk tarafı ile işbirliğine hazırız
Selim Erdoğan evli mi kızının annesi kimdir?
Yorumlar