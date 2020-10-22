YÖKDİL başvuru 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, YÖKDİL sınav başvurularının 21 Ekim tarihinde başladığını duyurdu. YÖKDİL sınav başvurusu için ise, son gün 2 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.YÖKDİL sınavı 13 Aralık'ta yapılacak. YÖKDİL sınavı başvuru ücreti ise 130 lira olarak belirlendi.

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ÖSYM’nin YÖKDİL/2 başvuruları için yaptığı açıklamaya göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 13 Aralık 2020 tarihinde, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL sınav başvuruları ise, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL SINAV BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

YÖKDİL sınav başvuruları, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL başvuru ücreti 130 lira olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı’nın internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak:

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.