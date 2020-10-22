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Kremlin'den 'Dağlık Karabağ ve Türkiye' açıklaması: Krizin tarafları karar verebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaların çözüme ulaştırılması sürecinde, Türkiye dahil üçüncü ülkelerin yer almasının, sadece krizin tarafları olan Azerbaycan ile Ermenistan'ın onayı ile mümkün olabileceğini belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısında gelen soruya, "Üçüncü ülkelerin Karabağ için çözüm sürecine katılmasına gelince, bu tamamıyla anlaşmazlığın taraflarının siyasi iradelerine bağlı. Söz konusu taraflar da Azerbaycan ile Ermenistan’dır" yanıtını verdi.

"İki tarafın onayıyla mümkün"

Peskov, Karabağ için yürütülecek olan müzakere sürecinde yer almanın ve arabulucu olmanın, sadece söz konusu iki tarafın onayıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.

"Ne yazık ki söz konusu anlaşmalara taraflar uymuyor"

Kremlin Sözcüsü Peskov ayrıca, Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına ilişkin iki defa karar alınmış olmasına karşın ateşkese uyulmadığını da belirterek "İnsani nedenlerle çatışmalara ara verilmesi kararına ilişkin daha önce varılmış anlaşmalara uyulduğu şu an için söylenemez. Ne yazık ki söz konusu anlaşmalara taraflar uymuyor.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Daha önce Azerbaycan ve Ermenistan, her ikisi de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğu ile olmak üzere iki defa insani nedenlerle çatışmalara ara verilmesi kararını almıştı.

Söz konusu karar kapsamında taraflar esir ve cenaze değişimi yapacaktı, ancak Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yönetilecek bu süreç henüz başlamış değil.

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