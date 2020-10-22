MEB ücretsiz tablet almak için başvuru gerekiyor mu son haber

Online eğitim döneminde evde tableti olmadığı için derslere katılmayan öğrenciler için MEB 500 bin ücretsiz tablet kampanyası başlattı. Peki 500 bin tablet nereden alınacak, başvuru formu doldurulacak mı MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman yapılacak?

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Salgın nedeniyle milyonlarca öğrenci evde online derslere katılmaya devam ediyor. Tableti olmadığı için derslere katılamayan öğrencilere destek olmak amacıyla MEB 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacağını açıklamıştı. Ücretsiz tabletler iller ve okullar marifetiyle yapılacak. Peki ücretsiz tablet almak isteyenler ne yapacak, nereye başvuracak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Ekim itibariyle ücretsiz tablet dağıtmaya başladı. 500 bin ücretsiz tablet için başvuru yapılmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından tespit edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ücretsiz tablet dağıtımıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler öncelikle resmi veriler üzerinden belirlenecek.

Ayrıca bazı belediyeler de öğrencilere eğitimde yardımcı olması sebebiyle ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını açıkladı.

500 bin ücretsiz tablet için başvuru yapılmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından tespit edilecek

Ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak.”