Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Corona virüsü spor camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcudan henüz iyi haber gelmedi.

RMC Sport'un haberine göre Ronaldo'nun testleri, henüz negatife dönmedi. Hiçbir belirti göstermeyen ve durumu iyi olan Portekizli yıldız, milli takım kampından bu yana karantinada tutuluyor.

Gelecek hafta Juventus'un Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği mücadelede forma giyemeyebileceği ifade edilen Ronaldo'nun, yapılacak son testinin negatif çıkması halinde ise mücadelede oynamasına müsaade edileceği konuşuluyor. Futbolseverler, Messi ile Ronaldo'yu karşı karşıya getirecek bu maçı merakla bekliyordu.