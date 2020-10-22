Alevilerle ilgili çirkin duvar yazısı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İSTANBUL'un Pendik ilçesinde bir apartmanın duvarına Alevlilerle ilgili çirkin bir yazı yazılıp çarpı işareti konuldu. Yazıyı görünce tedirgin olan apartman sakinleri hemen polisi çağırdı. Tepki çeken olayla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan açıklama geldi.

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Alevilerle ilgili çirkin duvar yazısına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bin yıldır kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarında kardeşliğimizi ve huzurumuzu tehdit etmeye yönelik girişimlere bundan önce müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecek’ ifadelerini kullanan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şöyle devam etti:

İstanbul ili Pendik ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlarımız ile ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadeler yazılmış, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel bir çatışma zeminine çekmeye çalıştığı görülmüştür.

Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, halihazıda olay aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Ancak olay daha soruşturma aşamasındayken, henüz daha fail ya da failler ile ilgili bilgi yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından rahatsız olanlar, provakatif paylaşımlar ve haberlerle, bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultusunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmaktadırlar.

Daha önce de benzer olaylar, aynı kesimlerce, yine aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmış, ancak yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayların aslı ortaya çıkarılmıştır.

Hatırlanacağı üzere; Malatya Akçadağ’da Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı evlerin kapılarına çarpı işareti çizilmiş, ayrıştırıcı yazılar yazılmış; yapılan soruşturma neticesinde aynı mahallede yaşayan ve güvenlik korucusu olmak isteyen bir kişinin bu eylemi, “mahallenin güvenliği yok” algısı oluşturmak için yaptığı tespit edilmişti.