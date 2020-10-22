MSB son dakika yaptığı açıklamada, 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' dedi.

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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.