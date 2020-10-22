BIST 1.203
DOLAR 7,93
EURO 9,38
ALTIN 487,28
HABER /  GÜNCEL

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

MSB son dakika yaptığı açıklamada, 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' dedi.

Abone ol

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni koronavirüs tedbirleri! Kırklareli'de cenaze ve sünnet mevlitlerine kısıtlama
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den sürpriz Paşinyan açıklaması
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan "FETÖ'cü" açıklaması: Biat dönemi bitti
Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce'den tepki: Bölücü kimmiş herkes gördü
Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu! Fener'e değil ABD'ye gidiyor
Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi oldular! AYM'den ihlal kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum’da baraj gölünde kıyıya vurmuş bir ceset bulundu
Kimler grip aşısı olacak e nabız TC ile sorgulama ekranı
Savcı Bey kimdir nasıl öldü Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey hayatı
Alınan tedbirler işe yaradı! O kentte vakalar yüzde 50 düştü
Alınan tedbirler işe yaradı! O kentte vakalar yüzde 50 düştü
MEB ücretsiz tablet almak için başvuru gerekiyor mu son haber
Yorumlar 1 yorum