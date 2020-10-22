BIST 1.203
DOLAR 7,93
EURO 9,38
ALTIN 487,28
HABER /  YEREL

Çorum’da baraj gölünde kıyıya vurmuş bir ceset bulundu

Anadolu Ajansı

Sabah saatlerinde Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde cesetle karşılaştı.

Abone ol

Kent merkezindeki Çomar Barajı Gölü'nde vatandaşların bir kadın cesedinin karaya vurduğu ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, suda kadın cesedi görüldü. Ayrıca baraj kenarında kadın çantası bulundu.

Savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.   

Kadının sabah saatlerinde bir taksiyle Çomar Barajı mevkisine geldiği öğrenildi.

Kimliği belli oldu

Çorum'da, Çomar Baraj Gölü'nde cesedi bulunan kadının Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan S. (31) olduğu tespit edildi. Çantasından kimliği, cep telefonu ve bir miktar para ile mektup çıkan Nazan S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni koronavirüs tedbirleri! Kırklareli'de cenaze ve sünnet mevlitlerine kısıtlama
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den sürpriz Paşinyan açıklaması
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan "FETÖ'cü" açıklaması: Biat dönemi bitti
Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce'den tepki: Bölücü kimmiş herkes gördü
Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu! Fener'e değil ABD'ye gidiyor
Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi oldular! AYM'den ihlal kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Kimler grip aşısı olacak e nabız TC ile sorgulama ekranı
Savcı Bey kimdir nasıl öldü Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey hayatı
Alınan tedbirler işe yaradı! O kentte vakalar yüzde 50 düştü
Alınan tedbirler işe yaradı! O kentte vakalar yüzde 50 düştü
Telegram üzerinde 680 bin kadına intikam pornosu
28 Ekim yarım gün mü özel sektör öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar