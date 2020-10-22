Çorum’da baraj gölünde kıyıya vurmuş bir ceset bulundu

Sabah saatlerinde Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde cesetle karşılaştı.

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Kent merkezindeki Çomar Barajı Gölü'nde vatandaşların bir kadın cesedinin karaya vurduğu ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, suda kadın cesedi görüldü. Ayrıca baraj kenarında kadın çantası bulundu.

Savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kadının sabah saatlerinde bir taksiyle Çomar Barajı mevkisine geldiği öğrenildi.

Kimliği belli oldu

Çorum'da, Çomar Baraj Gölü'nde cesedi bulunan kadının Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan S. (31) olduğu tespit edildi. Çantasından kimliği, cep telefonu ve bir miktar para ile mektup çıkan Nazan S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.