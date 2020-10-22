Savcı Bey kimdir nasıl öldü Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey hayatı

Annesi Halime Hatun olan aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in de ağabeyi olan Savcı Bey ne zaman öldü? Saru Batu Savcı Bey doğum tarihi nedir?

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Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi beyin Savcı bey ile karşılaşması sonrası izleyenler tarafından merak edildi. Savcı Bey'in mezarı nerede? Halime Hatun annesidir ve Kayı Boyu hanedanına dahildir. Savcı Bey'in Bayhoca ile Süleyman adında iki çocuğu olmuştur. Bayhoca genç yaşta şehit düşmüştür. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey eşi kim? İşte, detaylar...

Savcı Bey kimdir: Savcı Bey 1249 yılında Domaniç'te doğdu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

Savcı Bey'in kabri, Ahi Dağı güney sırtında Kurşunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir. TRT1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Kerem Bekişoğlu tarafından canlandırılan tarihin ünlü siması Saru Batu Savcı Bey için her yıl ağustos ayının son pazar günü Karaköy'de anma törenleri düzenlenir.

Savcı Bey ve Osman karşı karşıya geldi: Alp başlığını alan Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'i otağına çağırdı. Osman Bey ile ağabeyi Savcı Bey arasındaki konuşmanın sonunda kavga çıktı. İki kardeşin kavgası ahalinin görmesiyle tatlıya bağlandı.

Bana kurulan tuzağın ardında Nikola yoktur. Niyeti halistir demem lakin Yavlak Aslan'ın yaveri Kuzgun'un ardından başkaları vardır." Osman Bey'in sözleri üzerine Savcı Bey, "Bunları neden bana söylersin" ifadeleriyle karşı çıkar.

İki kardeş arasında sert konuşma: Savcı Bey kardeşi Osman'a Bey'e "Artık obaya biz geldik. Ne sen geçen yıl ki dik başlılığında olacaksın, ne de biz düşmanın üzerimize oyun kurmasına izin vereceğiz." dedi.

Osman Bey ise ağabeyine "Geçen seneki mücadelem olmasa bugün bu otağda konuşmuyorduk" ifadeleriyle cevap verdi.

Osman Bey'in "Babamın makamına kendini çok alıştırmışsın, posta sana çok alışmış" ifadelerine Savcı Bey, "Sakın beni itham etme, postta gözümüz yok" karşılığını verdi.