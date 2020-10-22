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Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu! Fener'e değil ABD'ye gidiyor

İngiliz ekibi Arsenal'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olabileceği iddia edildi.

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Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve kulübüyle olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Mesut Özil'in yeni adresi belli oluyor. 

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz basını yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

Yeni adresi ABD olacak
Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil ile ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.

Fener'e gelmeyecek
Mesut Özil, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı. Uzun zamandır Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyordu ama sarı-lacivertli ekibin Türk asıllı Alman yıldızın maaşını verebilecek durumda değil. Bu yüzden Mesut'un tercihi ABD olacak.

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