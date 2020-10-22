Avustralya'da bakımevlerinde cinsel saldırı yaygınlaştı! 'Ulusal bir utanç'

AVUSTRALYA'da bakımevleri hakkında başlatılan 'cinsel taciz' soruşturmasında iğrenç gerçek ortaya çıktı. Söz konusu bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı gerçekleştiği öğrenildi.

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Bakımevlerinde bakım kalitesi ve güvenlikle ilgili Kraliyet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi.

Müfettişler, 2018-19 yılları arasında bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı olduğunu kaydetti. Soruşturmada tanık olarak dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki yaşlıların yüzde 18'inin cinsel tacizden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi.

"Bu ulusal bir utanç" diyen Rozen, "Bu rakamlar rahatsız edici olsa da, Avustralya hükümetinin ilgili departmanının olayı yeterince takip etmemesi daha da kötü" ifadesini kullandı.