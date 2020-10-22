BIST 1.214
DOLAR 7,79
EURO 9,23
ALTIN 480,30
HABER /  DÜNYA

Avustralya'da bakımevlerinde cinsel saldırı yaygınlaştı! 'Ulusal bir utanç'

AVUSTRALYA'da bakımevleri hakkında başlatılan 'cinsel taciz' soruşturmasında iğrenç gerçek ortaya çıktı. Söz konusu bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı gerçekleştiği öğrenildi.

Abone ol

Bakımevlerinde bakım kalitesi ve güvenlikle ilgili Kraliyet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi.

Müfettişler, 2018-19 yılları arasında bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı olduğunu kaydetti. Soruşturmada tanık olarak dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki yaşlıların yüzde 18'inin cinsel tacizden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi.

"Bu ulusal bir utanç" diyen Rozen, "Bu rakamlar rahatsız edici olsa da, Avustralya hükümetinin ilgili departmanının olayı yeterince takip etmemesi daha da kötü" ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu besinler grip ve koronavirüsten koruyor! Güçlü bir bağışıklık için bunları tüketin Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu! Bakın ne kadar artış oldu
Katar Türkiye'ye destek kampanyası başlattı: Sadece Türk ürünleri alın
İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Brezilya'da 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne çocuğunu öldürdü
Muş'ta evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çeviren imam
Azerbaycan seri üretime başladı kamikaze yeni İHA'lara 'iti kovan' ismi verildi
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanlığı'na başvurdular! CHP bütçe görüşmeleri için canlı yayın istedi
Diyarbakır'da HDP il binasına polis baskını! Aramalar devam ediyor
İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu
Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'e 15 yıla kadar hapis istemi
TFF duyurdu! İki hakemin testi pozitif çıktı
Metin Özülkü yaşı kaç nereli Metin Özülkü şarkıları
Yorumlar