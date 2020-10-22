BIST 1.214
DOLAR 7,79
EURO 9,22
ALTIN 479,90
HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete dava

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabı Instagram'dan küfürlü mesaj atarak hakaret ettiği iddia edilen Serkan E. hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E'nın kendisine seko_74 kullanıcı adıyla Buse Terim Bahçekapılı'nın Instagram hesabına 10 Haziran 2020'de küfürlü mesaj attığı belirtildi.

Fatih Terim'i ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı hedef alan mesajlar üzerine avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları belirtildi. Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi.

6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu! Bakın ne kadar artış oldu
Katar Türkiye'ye destek kampanyası başlattı: Sadece Türk ürünleri alın
İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Brezilya'da 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne çocuğunu öldürdü
Muş'ta evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çeviren imam
Azerbaycan seri üretime başladı kamikaze yeni İHA'lara 'iti kovan' ismi verildi
ÖNCEKİ HABERLER
e nabız kayıt olma nasıl olur e nabız nedir nasıl girilir?
Mesut Özil'e Arteta'dan flaş cevap: Vicdanım çok rahat çünkü...
Bakan Murat Kurum: 77 ilimizde 270 millet bahçesi yapıyoruz
Gaziantep'te yalnız yaşadığı evinde intihar etti
Maskesini doğru takmayınca polis durdurdu para cezasından kaçarken yakalandı
Merve Dizdar dizileri hangisi Merve Dizdar boyu ve kilosu kaç?
Yorumlar