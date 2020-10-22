Murat Kurum'dan Saraçoğlu projesi açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Tamamen kapsayıcı bir yaklaşımla istişare ederek vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz.'' dedi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, ''Millet bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz.

Saraçoğlu Projesi’ni tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele alıyoruz. Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Tamamen kapsayıcı bir yaklaşımla istişare ederek vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz. Bu alandaki tüm tescilli ağaçları koruyarak projeyi yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.