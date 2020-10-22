Hamsinin kilosu kırmızı eti geçti! Eskişehir'de fiyatı gören tezgahtan geri döndü

ESKİŞEHİR'de hamsinin kilo fiyatı 50 liraya çıktı. Hamsi için balıkçı tezgahına gelen müşteriler şaşkınlık yaşayıp geri döndü. Bazıları da fiyatı görünce balıkçılara tepki gösterdi. Durumu balık almak için gelen vatandaşın 'Et yemek daha iyi' demesi özetledi.

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Denizlerde av sezonun açılmasının ardından tezgahlar, balıkla doldu; ancak Eskişehir’deki tezgahlarda önceki gün 30 liradan satılan Karadeniz hamsinin kilo fiyatı, 50 liraya yükseldi. Kırmızı etin kilo fiyatını geçen hamsinin satışı azalırken, satıcılar ve tüketiciler de fiyatların yükselmesine tepki gösterdi.

Hamsinin düne kadar 30 liradan satıldığını anlatan balıkçı İbrahim Uğur, piyasada azaldığını ve fiyatların da yükseldiğini söyledi. Uğur, “Düne kadar 25-30 lira arasındaydı fiyatlar birden 50 liraya fırladı. Biz de anlayamıyoruz niye fırladı? 'Denizde balık yok' diyorlar ama herhalde bunu depolara koyuyorlar. Depolara aktarıyorlar balıkları. Az balık olunca böyle fiyatlar birden artıyor, bizim işler de duruyor, iş olmuyor. Etikette 50 lirayı gören, gidiyor." dedi.

"Fiyatı gören, gidiyor, tepkiyi bize gösteriyor"

Uğur, "Günde 20 kasa satardık, şimdi 1 kasaya düştü. Palamut da arttı, 25 liraya fırladı. 15 gün önce 15 liraydı tanesi, şimdi 25 lira. İstavrit 25 lira ile 50 lira arasında gidiyor. Balık çok pahalı, çok fiyatlandı. Fiyatlar eti geçti. Etin kilosu 40 lira, hamsinin kılçığını aldıktan sonra 100 lira kilosu. Yarı yarıya fire veriyor. Bizim için çok kötü; fiyatı gören, gidiyor, tepkiyi bize gösteriyor. Piyasada balık az olunca, depolara koydukları için, fiyatlar yükseliyor ceremesini de biz çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Balıkçıklardan İbrahim Yakar da fiyatların yükselmesiyle işlerinde bozulduğunu belirterek, “İşin en yoğun saati ama görüyorsun tezgah boş. Palamut da pahalandı. Millet 10 liraya sardalya yemek zorunda kalıyor ama o da satılmıyor. Önceden bu tezgah dolardı, yetiştiremezdik ‘2-3 saat sonra gel al’ derdik ama şimdi 10-15 dakika sürmüyor, yıkayıp, temizleyip veriyoruz. Çünkü satışlarda yoğunluk olmuyor” diye konuştu.

"Et yemek daha iyi"

Balık almak için gelenlerden Bekir Yerli, hamsinin fiyatını görünce çok şaşırdığını söyleyerek, “Fiyat biraz daha artsa somon fiyatlarını zorlayacak yani. Et yemek daha iyi” dedi.

Meral Akgün ise “Fiyatlar çok yüksek. Bakıp geçiyor insanlar sadece. Biz de bakıp geçtik. Hamsi 50 lira olmuş alamadık” diye konuştu.