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Kanatsız Kartal Gökhan Töre'ye muhtaç kaldı

Süper Lig'de 4 puanla 18'inci sırada yer bulan Beşiktaş, Denizlispor'a eksik kadroyla gidiyor. Lig maratonuna 7 kanat oyuncusuyla başlayan Kartal'da tek sağlam oyuncu Gökhan Töre kaldı.

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Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Denizlispor maçıyla tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Ancak siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi önemli bir problem yaşıyor. Lige 7 kanat oyuncusu ile giren Kartal'ın elinde sadece bir sağlam isim kaldı, o da Gökhan Töre.

Yabancı kontenjanı nedeniyle Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un lisansını askıya aldıktan sonra kanatlarda kullanabileceği 5 futbolcusu olan Beşiktaş, uzun süredir sakatlığı bulunan N'Koudou'dan yararlanamıyor.

Hasic ve Atakan Üner yetişme ihtimali düşük

Bu da yetmezmiş gibi Ajdin Hasic ve Atakan Üner'den can sıkan haber geldi. İki futbolcunun devam eden ağrıları nedeniyle Denizlispor maçına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi. Hasic'in sol uyluk üst adalesinde, Atakan'ın sağ diz arka adalesinde problem var.

Leicester City'den kalan sakatlığını henüz yeni atlatan Rachid Ghezzal'ın ise 90 dakika boyunca tam randımanla oynamasının mümkün olmadığı ve kısa süreli şans bulabileceği ifade edildi.

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