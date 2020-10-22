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Fuat Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Türkiye'den asker talep etmesi halinde "Türkiye bunu açıktan yapar, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması var" açıklaması yaptı.

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Fuat Oktay, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Dağlık Karabağ kriziyle ilgili soruları da yanıtladı.

Sunucu Ahmet Hakan'ın Azerbaycan'ın asker talep etmesi durumunda Türkiye'nin bu talebi karşılayıp karşılamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Davet olursa zaten bunu açıktan yapar Türkiye"

Türkiye ile Azerbaycan arasında zaten askeri işbirliği anlaşması vardır. İhtiyaç olur ve Azerbaycan'ın böyle bir daveti olursa zaten bunu açıktan yapar Türkiye. Bununla ilgili net kararımızı da zaten cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk günden ifade etmiştir. Dolaylı yollara gitmesine gerek yok Türkiye'nin, buna ihtiyacı da yok. Azerbaycan'ın da buna ihtiyacı yok.

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