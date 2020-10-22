Emel Öztürk kimdir kaç yaşında casus ne iş yapıyor?

Türkiye’nin sırlarına yurtdışına sızdırdığı tespit edilen hücrenin başı Emel Öztürk casusluktan tutuklandı. Bu haberin ardından birçok vatandaş özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk Emel Öztürk kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor araştırması yapmaya başladı.

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Özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Öztürk’ün tutuklanmasının ardından Emel Öztürk kimdir sorularına yanıt aranıyor. Özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Emel Öztürk'ün, gizli bilgileri yabancı istihbaratçı sevgilisine de ilettiği belirlendi. Gelişmenin ardından merak edilen soru ise Emel Öztürk kimdir oldu. İşte Emel Öztürk hakkında merak edilen bilgiler!

Emel Öztürk kimdir: Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümünden mezun olan Emel Öztürk, New York Institute of Technology okulunda da eğitim aldı. İngilizce, Almanca ve Rusça konuşabilen Öztürk, Bosphorus Gaz Şirketi'nde çalışıyordu.

Enerji casusluğu skandalına ilişkin ilk ipuçları 6 Nisan 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir ihbarın araştırılması üzerine ortaya çıktı. Konu, espiyonaj (casusluk) kapsamına girdiği için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra MİT İstanbul Bölge Başkanlığı da soruşturma sürecinde savcılığa bilgi, belge temin etti.

Soruşturma derinleştirilince şüpheli Emel Öztürk'ün yabancı şirketten B. V. Y., L. S. S. ve L. D. O. adlı şahıslarla irtibatlı olduğu tespit edildi. Öztürk'ün B. V. Y.'ye ülke ekonomimizi etkileyen ve milyarlarca dolar ekonomik kayba yol açan/açabilecek kozmik bilgileri e-posta yoluyla ilettiği belirlendi. Şüpheli Öztürk'ün bir elektronik posta yazışmasında "Yabancı dostlarımız bu ayki bilgileri bekliyor" şeklinde beyanda bulunduğu da saptandı.

Emel Öztürk'ün ayrıca bir ülkenin başkonsolosluğunda görevli istihbaratçı G. S. isimli şahısla gönül ilişkisi yaşadığı ve elde ettiği gizli bilgileri bu şahısla da paylaştığı anlaşıldı. Öztürk'ün, ilişki yaşadığı istihbaratçı G. S. hakkında "Benimki de ajan" dediği de tespit edildi.

Emel Öztürk'ün, soruşturmaya konu olan gizli bilgileri kimden ve ne şekilde temin ettiği ile ilgili çalışmalar derinleştirilince de enerji sektöründe çalışan hücrenin diğer üyeleri Serkan Özbilgin, Mustafa F., Murat K., Arzu G. ve Gürcan Ö.'ye ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip süreçleri tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı.