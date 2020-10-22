BIST 1.212
DOLAR 7,80
EURO 9,25
ALTIN 481,22
HABER /  DÜNYA

Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı

Anadolu Ajansı

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattığı bildirildi.

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi.

Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Adalet Bakanlığı'ndan 6 yılı kısıtlayan nafaka önerisi! Peki uzmanlar ne diyor
Garry Rodriges Galatasaray'da dönüyor! 3 kez haber yollamış
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye çok şeyi feda etti
Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü 'kurallara uyalım' uyarısı yaptı
Ümit Özdağ istifa edecek mi? Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması var mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Marmara Denizi açıklarında yakalandı! Boyu tam 3 metre
Bartın'da 96 yaşında koronavirüsü yıktı 'ben böyle bir hastalık görmedim'
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'ten korkutan sözler! Hastalığı ağır geçirenlerde...
22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller 30 oldu sorgulama
Çekya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeniden karantina ilan edildi
ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı
Yorumlar