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Kayserispor'a Cristian Sapunaru'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Hes Kablo Kayserispor'da dördüncü koronavirüs vakası görüldü. Sivasspor maçı sonrası kötü hissedip test yaptıran Cristian Sapunaru'nun sonucu pozitif çıktı.

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Süper Lig'in 5.haftasında Kayseri'de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Sivasspor maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Cristian Sapunaru'dan kötü haber geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararı bekleyen sarı kırmızılılar, Rumen futbolcunun PCR testi ile ikinci kez üzüldü.

Sivasspor ile oynanan müsabaka sonrasında kendisini iyi hissetmeyen ve PCR (koronavirüs) testi olan Rumen futbolcu Cristian Sapunaru'nun test sonucu pozitif çıktı. Bu haftayı maç yapmadan BAY geçirecek olan ve önümüzdeki hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımda Sapunaru, kırmızı kartının yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıktığı için de yer alamayacak.

Daha önce de 3 futbolcusu yakalanmıştı

Hes Kablo Kayserispor takımında daha öncede Miguel Yopes, Oğuzhan Berber ve Joseph Attamah, koronavirüse yakalanmıştı.

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