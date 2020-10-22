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Eski ABD Başkanı Obama, Biden için megafonla oy istedi

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın kampanyasına destek verdi. Obama Pensilvanya eyaletinde elindeki megafonla Biden için oy istedi.

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ABD Başkanlık seçimlerinde son viraja girilirken, tüm Dünya 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin sonucuna kilitlendi. Mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, kalan sürede ABD'li vatandaşlara vaatlerini aktarmaya devam edecek.

Biden'in boşluğunu Obama doldurdu

Anket sonuçları Biden'ı önde gösterilirken, eski ABD başkanı Barack Obama da Biden'ın kampanyasına destek verdi. Trump ile yapacağı münazara için seçim çalışmalarına ara veren Biden'ın boşluğunu ABD eski Başkanı doldurdu. Obama 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya'da Demokratların etkinliklerine katıldı.

Siyahi liderlerle toplantı

Megafonla Biden'a oy isteyen Obama, Pensilvanya'da siyahi politikacılar ve cemaat liderleriyle de birlikte toplantı yaptı.

Öte yandan, Pensilvanya ABD seçimlerinde kritik eyaletlerinden biri. Uzun süredir Demokrat Parti'nin hakim olduğu Pensilvanya eyaletinde 2016'da Trump kazanmıştı. Anketlere göre bu eyaletlerde Biden önde gözüküyor.

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