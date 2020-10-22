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Eksik Shakhtar Donetks Real Madrid'i hezimete uğrattı

Shakhtar Donetsk corona virüs nedeniyle 10 futbolcusundan mahrum gittiği İspanya'da Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı. 

Shakhtar Donetks corona virüs testleri pozitif çıkan 10 oyuncusunu İspanya'ya götürmedi. Madrid deplasmanına Taison, Stepanenko, Konoplyanka, Alan ve Ismaily gibi önemli isimlerinden mahrum giden Shakhtar Donetsk büyük bir zafere imza attı.

Liverpool tek golle geçti
D Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan İngiliz temsilcisi Liverpool, 35. dakikada  Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:
Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-2
Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0

- B Grubu: 
Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2

- C Grubu:
Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0
Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1

- D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4

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