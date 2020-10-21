Sokağa çıkma yasağı mı gelecek? İçişlerinden açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Reuters kaynaklı, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi.

Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.



Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020

Reuters'a isminin paylaşılmaması şartıyla konuşan yetkili, Türkiye'deki gerçek vaka sayısının açıklananın 5 katı olduğunu ifade etmiş; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağının gelebileceğini, hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesinin düşünüldüğünü iddia etmişti.



