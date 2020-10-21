Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Gazeteci-yazar Can Ataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Gazeteci-yazar Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona testim pozitif çıktı" açıklamasını yaptı.
Ataklı, ''Önemli duyuru: Dün yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ DUYURU; Dünn yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım.— Can Ataklı (@can_atakli_) October 21, 2020