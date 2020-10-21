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Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı

Gazeteci-yazar Can Ataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Gazeteci-yazar Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona testim pozitif çıktı" açıklamasını yaptı.

Ataklı, ''Önemli duyuru: Dün yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım" ifadelerini kullandı.

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