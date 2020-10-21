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Avrupa Adalet Divanından Türkleri ilgilendiren karar

Avrupa Adalet Divanı, Alman vatandaşlığını kaybedenlerin ülkedeki süresiz oturum hakkını kaybetmeyeceğine hükmetti. Dava, bir Türk vatandaşı tarafından açılmıştı.

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Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir karar aldı. Kararda Alman vatandaşlığına geçtikten sonra vatandaşlığı kaybetmiş olan kişilerin Alman vatandaşı olmadan önce sahip oldukları süresiz oturum haklarının kaybolmayacağına hükmedildi.

Mahkemenin konuyla ilgili kararına Duisburg'da ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kadının Alman kurumlarıyla yaşadığı hukuk mücadelesi neden oldu.

1970 yılında eşiyle Almanya'ya göç eden kadın, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Anlaşması uyarınca önce sınırlı daha sonra sınırsız oturum hakkı kazandı. Eşinin ölümünden birkaç yıl sonra da 2001 yılında Alman vatandaşlığına geçti. Ancak birkaç ay sonra tekrar Türk vatandaşlığını aldığı için Alman vatandaşlığını kaybetti. Bunun üzerine Duisburg kentindeki Yabancılar Dairesi, oturum izni prosedürünü baştan başlattı. Kadına tekrar sınırlı oturum izni hakkı verildi ve bu hak birkaç kez uzatıldı. Yabancılar Dairesi, sınırsız oturum izni hakkı vermeyi ise reddetti. Bunun üzerine kadın, 2017 yılında Düsseldorf İdare Mahkemesine şikayette bulundu. İdare Mahkemesi ise yasanın yorumu için Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu.

Avrupa Adalet Divanı, aldığı kararla Alman vatandaşlığına geçenlerin bunu kaybetmeleri halinde vatandaşlık öncesi sahip oldukları hakları kaybetmeyeceklerine hükmetti. (DW Türkçe)

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