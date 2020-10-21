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Fransa'da 166 kişi daha koronadan hayatını kaybetti!

Fransa’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 676 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 957 bin 422'ye ulaşırken son 24 saatte 166 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

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Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga ile başa çıkmaya çalışıyor. Kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 676 yeni vaka tespit edildiği, 166 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 957 bin 422’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 48'e yükseldiği ifade edildi. Son bir haftada 9 bin 375 kişinin hastanede tedavi edildiği, bin 584 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı. 

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